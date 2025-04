Papa Francesco dove e quando firmare a Torino il registro delle condoglianze per il Pontefice

condoglianze per la morte di Papa Francesco in modo diretto. È stato infatti aperto in Prefettura a Torino il registro delle condoglianze in seguito alla proclamazione del lutto nazionale di cinque giorni, deliberato dal Consiglio dei Ministri per la. Torinotoday.it - Papa Francesco, dove e quando firmare a Torino il registro delle condoglianze per il Pontefice Leggi su Torinotoday.it Anche i torinesi potranno esprimere le proprieper la morte diin modo diretto. È stato infatti aperto in Prefettura ailin seguito alla proclamazione del lutto nazionale di cinque giorni, deliberato dal Consiglio dei Ministri per la.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ne parlano su altre fonti: Papa Francesco, dove e quando firmare a Torino il registro delle condoglianze per il Pontefice; Papa Francesco: In questura a Torino un registro per firmare le condoglianze; Giustizia minorile, il direttore del centro di Torino nell'occhio del ciclone: È morto l'antipapa Francesco; Il papa chiede perdono; Niente Vaticano, Francesco ha scelto di farsi seppellire a Santa Maria Maggiore; ecco perché.

Secondo torinotoday.it: Papa Francesco, dove e quando firmare a Torino il registro delle condoglianze per il Pontefice - Aperto in seguito alla proclamazione del lutto nazionale di cinque giorni, deliberato dal Consiglio dei Ministri ...

Risulta da fanpage.it: Come firmare in ogni città il registro delle condoglianze per Papa Francesco - Dopo la proclamazione del lutto nazionale di cinque giorni per la morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ...

Risulta da torino.corriere.it: Torino, centinaia di fedeli in duomo alla veglia per Papa Francesco. Il cardinale Repole: «Il mondo ha bisogno della sua gioia» - Centinaia di persone hanno partecipato, questa sera (23 aprile) nel Duomo di Torino, alla veglia di preghiera per papa Francesco, presieduta dall’arcivescovo, il cardinale Roberto Repole. «Nel lungo g ...