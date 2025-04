Papa Francesco dove e quando firmare a Forlì il registro delle condoglianze per il pontefice

Forlì-Cesena potranno esprimere le proprie condoglianze per la morte di Papa Francesco in modo diretto. È stato infatti aperto in Prefettura a Forlì il registro delle condoglianze in seguito.

