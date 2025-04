Papa Francesco come seguire i funerali in tv sabato 26 aprile il Tg1 in onda dalle 8 30 non è esclusa il simulcast per le reti Rai speciale Tg5 dalle 8 45 e su La7 Enrico Mentana

sabato 26 aprile alle ore 10 sul sagrato della Basilica si terrano i funerali di Papa Francesco, la scomparsa è avvenuta alle 7.35 di lunedì 21 aprile. La morte del Pontefice ha scosso il mondo e milioni di fedeli assisteranno in diretta tv alle esequie, un ultimo saluto dopo un pontificato durato dodici anni.I funerali del Papa saranno trasmessi in diretta televisiva dalle emittenti di tutto il mondo. Lo speciale a cura del Tg1 andrà in onda dalle 8.30 e terrà compagnia ai telespettatori fino al notiziario delle 13.30. Il servizio pubblico garantirà una copertura completa con la messa in onda anche su RaiNews e sulla piattaforma RaiPlay, con dirette disponibili anche su Rai2 e Rai3, non è al momento esclusa la messa in onda in simulcast. In Piazza San Pietro a Roma sono attese 300 mila persone 200 tra Capi di Stato e di Governo.

