Papa Francesco a Napoli spopola la statuetta del presepe

Napoli, le statue del presepe che rappresentano Papa Francesco vanno a ruba. E richieste arrivano anche dall'estero agli artigiani della tipica strada. Tra loro il maestro Genny Di Virgilio che ricorda l'incontro con il pontefice: "Gli portai la sua statuina, disse 'Bella, ma mi hai fatto più magro'". Tgcom24.mediaset.it - Papa Francesco, a Napoli spopola la statuetta del presepe Leggi su Tgcom24.mediaset.it A San Gregorio Armeno, nel cuore di, le statue delche rappresentanovanno a ruba. E richieste arrivano anche dall'estero agli artigiani della tipica strada. Tra loro il maestro Genny Di Virgilio che ricorda l'incontro con il pontefice: "Gli portai la sua statuina, disse 'Bella, ma mi hai fatto più magro'".

