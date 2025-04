Papa Francesco a Montecitorio la commemorazione della politica Conte e Schlein Ipocrisia appelli mai ascoltati

commemorazione di Papa Francesco a Montecitorio. In Aula si ripete quanto già visto nei giorni scorsi. Frasi di cordoglio e di ricordo per celebrare la figura del Pontefice, morto lunedì scorso, con tanto di intervento finale di Giorgia Meloni che elogia l’impegno di Papa Francesco per la pace, senza evidenziare come fosse molto distante dalle posizioni del suo stesso governo, dalla corsa al riarmo alla guerra di Israele nella Striscia di Gaza fino alla gestione dei migranti. Una serie di dichiarazioni degli esponenti politici che il leader del Movimento 5 stelle definisce uno “scomposto teatro dell’Ipocrisia dei vaniloqui“. Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco, a Montecitorio la commemorazione della politica. Conte e Schlein: “Ipocrisia, appelli mai ascoltati” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Un faro spirituale, un esempio e una guida per il futuro. Sono questi i punti chiave che hanno accomunato quasi tutti gli interventi dei parlamentari e del governo nelladi. In Aula si ripete quanto già visto nei giorni scorsi. Frasi di cordoglio e di ricordo per celebrare la figura del Pontefice, morto lunedì scorso, con tanto di intervento finale di Giorgia Meloni che elogia l’impegno diper la pace, senza evidenziare come fosse molto distante dalle posizioni del suo stesso governo, dalla corsa al riarmo alla guerra di Israele nella Striscia di Gaza fino alla gestione dei migranti. Una serie di dichiarazioni degli esponenti politici che il leader del Movimento 5 stelle definisce uno “scomposto teatro dell’dei vaniloqui“.

Potrebbe interessarti anche:

Bandiere a mezz'asta a Montecitorio per la morte di Papa Francesco

(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2025 Le immagini delle bandiere a mezz'asta a Montecitorio per la morte di Papa Francesco. Il Pontefice si è spento la mattina di Pasquetta alle 7.35. Fonte: Agenzia ...

(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2025 Le immagini delle bandiere a mezz'asta a Montecitorio per la morte di Papa Francesco. Il Pontefice si è spento la mattina di Pasquetta alle 7.35. Fonte: Agenzia ... Commemorazione di papa Francesco a Montecitorio: interventi di Giorgia Meloni e leader politici

E' iniziata la commemorazione di papa Francesco a Camere riunite nell'Aula di Montecitorio. Interverranno per ricordare il pontefice scomparso, i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e ...

E' iniziata la commemorazione di papa Francesco a Camere riunite nell'Aula di Montecitorio. Interverranno per ricordare il pontefice scomparso, i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e ... Papa Francesco, il minuto di silenzio a Montecitorio

Alla Camera, in apertura della commemorazione per Papa Francesco, deputati e senatori riuniti in seduta comune hanno osservato un minuto di silenzio, su invito del presidente della Camera, Lorenzo ...

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Addio al Papa, la commemorazione alla Camera. La premier Meloni:Continuerà a sorriderci e guidarci; A Montecitorio il Parlamento ricorda Papa Francesco: un minuto di silenzio durante la commemorazione; Papa Francesco, la commemorazione alla Camera; Papa Francesco, Meloni alle Camere unite: «Grata per i suoi consigli, ultima cosa che mi disse è non perdere umorismo»; Papa Francesco, l'omaggio dei politici in aula a Montecitorio: da Meloni a Schlein.

Altre fonti ne stanno dando notizia: Papa Francesco, a Montecitorio la commemorazione della politica. Conte e Schlein: “Ipocrisia, appelli mai ascoltati”; Papa Francesco, la commemorazione a Camere riunite | Meloni: "È stato protagonista assoluto della nostra epoca"; Papa Francesco, l'omaggio dei politici in aula a Montecitorio: da Meloni a Schlein; La commemorazione di papa Francesco a Montecitorio: un tributo alla sua eredità; Papa: commemorazione in Parlamento. Meloni: 'Faceva sentire unici'. Schlein e Conte: 'Ipocrita chi ignorava i suoi moniti'.