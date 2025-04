Papà era ateo sarà in paradiso Emanuele dopo anni ricorda ancora la risposta di papa Francesco

Emanuele chiese a papa Francesco, in visita nella sua parrocchia a Corviale, se il padre (morto circa un anno prima di quell'incontro) poteva trovarsi in paradiso anche se era ateo. L'abbraccio del Pontefice e la sua risposta spiazzò e commosse tutti. Leggi su Fanpage.it Nel 2018chiese a, in visita nella sua parrocchia a Corviale, se il padre (morto circa un anno prima di quell'incontro) poteva trovarsi inanche se era. L'abbraccio del Pontefice e la suaspiazzò e commosse tutti.

