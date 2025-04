Pallamano Serie A Gold le partite della 25^ giornata si giocano venerdì 25 e domenica 27 aprile

aprile si giocano Cingoli-Bolzano (ore 18.00) e Rubiera-Camerano (20), domenica 27 Eppan-Chiaravalle (ore 17.00)CINGOLI, CHIARAVALLE e CAMERANO, 23 aprile 2025 – La sospensione delle attività sportive nella giornata di sabato 26 aprile ha costretto la Federazione Italiana Giuoco Handball a rimodulare la 25^ giornata di Serie A Gold, lasciando discrezionalità alle società. Ieri sera, martedì 22 aprile, infatti, si è svolta una videoconferenza con le società della massima Serie in cui si è deciso di anticipare o posticipare le gare a venerdì 25 aprile e a domenica 27 aprile. La Macagi Cingoli giocherà venerdì 25 aprile alle ore 18.00 contro Bolzano. Sempre il 25 aprile giocherà il Camerano, in casa del Secchia Rubiera alle ore 20.00. La Publiesse Chiaravalle, invece, giocherà domenica 27 aprile alle ore 17.

