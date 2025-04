PalaCaurum un nuovo impianto sportivo per la città di Arezzo

Arezzo, 22 aprile 2025 – Taglio del nastro per il PalaCaurum, la nuova palestra nell’area sportiva del palasport Estra “Mario d’Agata”.L’impianto è frutto di un progetto congiunto tra Scuola Basket Arezzo, Comune di Arezzo e Caurum che hanno unito le forze per realizzare una nuova tensostruttura coperta che sarà posta a disposizione delle attività della società cestistica, degli istituti scolastici e, in generale, dello sport cittadino.La struttura è sorta negli spazi adiacenti al palasport dove era stato precedentemente realizzato il campo di play ground, andando a prevedere un terreno da gioco da pallacanestro con pavimentazione in legno con effetto parquet, con illuminazione a led e con riscaldamento con caldaia a termoventilazione per un utilizzo in ogni stagione dell’anno.«La realizzazione di questa moderna tensostruttura - commenta Mauro Castelli, presidente della Scuola Basket Arezzo, - si inserisce in un percorso di costante sviluppo della nostra attività e, soprattutto, di continuo recupero, miglioramento e valorizzazione degli spazi adiacenti al palasport Estra “Mario d’Agata”. Lanazione.it - PalaCaurum: un nuovo impianto sportivo per la città di Arezzo Leggi su Lanazione.it , 22 aprile 2025 – Taglio del nastro per il, la nuova palestra nell’area sportiva del palasport Estra “Mario d’Agata”.L’è frutto di un progetto congiunto tra Scuola Basket, Comune die Caurum che hanno unito le forze per realizzare una nuova tensostruttura coperta che sarà posta a disposizione delle attività della società cestistica, degli istituti scolastici e, in generale, dello sport cittadino.La struttura è sorta negli spazi adiacenti al palasport dove era stato precedentemente realizzato il campo di play ground, andando a prevedere un terreno da gioco da pallacanestro con pavimentazione in legno con effetto parquet, con illuminazione a led e con riscaldamento con caldaia a termoventilazione per un utilizzo in ogni stagione dell’anno.«La realizzazione di questa moderna tensostruttura - commenta Mauro Castelli, presidente della Scuola Basket, - si inserisce in un percorso di costante sviluppo della nostra attività e, soprattutto, di continuo recupero, miglioramento e valorizzazione degli spazi adiacenti al palasport Estra “Mario d’Agata”.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia: Basket, PalaCaurum: un nuovo impianto sportivo per la città di Arezzo; Arezzo, PalaCaurum: un nuovo impianto sportivo per la città; La Scuola Basket Arezzo inaugura il PalaCaurum per il Trofeo Guidelli; Grosseto: solidarietà del Pd provinciale per i settori in crisi industriale del territorio; La Sba svela il nuovo impianto-tensostruttura dedicata al basket. Battesimo col trofeo Guidelli.

Ulteriori approfondimenti disponibili online: PalaCaurum: un nuovo impianto sportivo per la città di Arezzo; La Scuola Basket Arezzo inaugura il PalaCaurum per il Trofeo Guidelli; La Sba svela il nuovo impianto-tensostruttura dedicata al basket. Battesimo col trofeo Guidelli.