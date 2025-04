Paint amp Gin Workshop artistico con un Gin Tonic a Verona

Veronasera.it - Paint & Gin | Workshop artistico con un Gin Tonic a Verona

Leggi su Veronasera.it

Un pennello in una mano, un ginnell’altra.; Gin-Gin è il momento perfetto per rallentare, divertirsi e liberare la creatività — senza regole, senza aspettative.Cosa ti aspetta:?? Scegli tu come vivere l’esperienza: puoi seguire un tema proposto oppure lanciarti in.