Internews24.com - Pagelle Inter Milan: si salva solo Bisseck, Taremi è come se non ci fosse! Male un po’ tutti

di Giuseppe Colicchia: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per la semifinale di ritorno di Coppa ItaliaFinisce qui, risultato finale di 0 a 3 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia (dopo che l’andata era terminata sull’1 a 1). I nerazzurri fanno la partita nel primo tempo, colpiscono la traversa con Dimarco e hanno numerose occasioni da gol. Ma a passare in vantaggio è ilalla prima azione e al primo tiro in porta, col colpo di testa di Jovic. Nella ripresa l’prova a recuperare ma viene beffata dalla doppietta di Jovic su angolo. Il secondo gol rossonero spezza le gambe ai nerazzurri, che fanno fatica a reagire e anzi, liberano il campo per delle pericolose ripartenze avversarie. Alla fine Reijnders chiude i conti e cala il tris.