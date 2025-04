Paesaggi e natura mostra internazionale alla galleria ARTtime

ARTtime, il suo nome in ambito artistico è sinonimo di moto perpetuo: la dinamica galleria udinese è pronta infatti a presentare una nuova mostra collettiva internazionale. Sabato 26 aprile alle ore 10 apre i battenti l'esposizione speciale "Paesaggio, natura e altre meraviglie".

