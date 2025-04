Sololaroma.it - Osasuna-Siviglia, il pronostico de LaLiga: GOL e non solo

Prosegue senza alcun tipo di intoppo la 33° giornata de, che si concluderà domani 24 aprile con gli ultimi posticipi. Una delle gare in programma giovedì metterà a confronto due squadre che stanno vivendo annate simili, sotto diversi aspetti. Stiamo parlando di, pronte ad affrontarsi alle ore 19:00 allo stadio El Sadar. L’incontro d’andata si è concluso con il risultato di 1-1, con i padroni di casa che cercheranno di centrare il successo per avvicinare la matematica permanenza nella massima categoria. Gli ospiti, invece, hanno bisogno cruciale di 3 punti per tenere lontano l’Alaves terzultimo in graduatoria.L’andamento diReduce dalla vittoria per 3-2 con il Real Valladolid, l’sta di fatto per archiviare la pratica salvezza, mai scontata in un campionato come