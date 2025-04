Thesocialpost.it - Orrore a Pasqua: due fratellini uccisi da un uovo di cioccolato avvelenato

Due, una bambina di 13 anni e il suo fratellino di 7, sono morti a cinque giorni di distanza dopo aver mangiato undi. Dopo aver condiviso un pezzo deltra i tre (insieme alla madre) tutti si sono sentiti improvvisamente male e sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Per i due bambini, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. «Le condizioni cliniche sono peggiorate rapidamente, senza alcuna risposta alle cure», hanno dichiarato i sanitari.Il piccolo è morto poche ore dopo aver mangiato il dolce, lo scorso mercoledì, mentre la sorella è deceduta lunedì presso l’ospedale dove era stata ricoverata in condizioni critiche. I medici hanno confermato che il decesso è stato causato da shock vascolare e insufficienza multiorgano legati all’avvelenamento da sostanza tossica.