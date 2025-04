Ornella Muti riceverà il David Speciale della 70ª edizione dei Premi David di Donatello

Leggi su Cinefilos.it

il70ªdeidiL’attriceilnel corso70ªdeidi. Il riconoscimento sarà assegnato mercoledì 7 maggio nell’ambitocerimonia diazione in diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà e trasmessa in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat). La conduzione dell’2025 è affidata a Elena Sofia Ricci e Mika. La serata sarà in diretta anche su Rai Radio2 – con la conduzione di Carolina Di Domenico – e sarà disponibile sulla piattaforma di RaiPlay.“Siamo particolarmente felici di assegnare il, attrice e diva capace di attraversare il miglior cinema italiano e arrivare al successo internazionale – ha dichiarato Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell’Accademia del Cinema Italiano – Fin dall’esordio con La moglie più bella, ispirato alla vicenda di Franca Viola, simbolocrescita civile dell’Italia del secondo dopoguerra, la sua filmografia si compone di film e veri capolavori capaci di sondare in modo poetico e talvolta spregiudicato il mondo femminile e la società italiana, da Romanzo popolare a L’ultima donna, da Storie di ordinaria follia a Io e mia sorella, senza dimenticare la complicità con registe come Asia Argento e Francesca Archibugi.