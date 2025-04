Ora posso rivelare il nostro segreto Lino Banfi in lacrime ricorda Papa Francesco

Lino Banfi e Papa Francesco, legati da una sincera amicizia. E così, dopo la notizia della scomparsa del Pontefice, l'attore si è lasciato andare a un accorato ricordo in un videomessaggi pubblicato sulle reti Mediaset: "Provo un dolore immenso: è come se avessi perso un fratello, il mio fratello minore, visto che aveva sei mesi meno di me", ha dichiarato commosso. Poi ha aggiunto: "E poi oggi, per una strana coincidenza, è anche il compleanno di mia moglie Lucia, che avrebbe compiuto 86 anni". Quindi Banfi ha aggiunto, tra le lacrime: "Santità io un po' la conosco, ma non mi aspettavo questa sorpresa. Adesso glielo posso dire quel segreto che avevamo io e lei, Santità, a tutti. Quando dicevo "papele, papele", lei rideva molto.

