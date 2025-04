Oppini senza peli sulla lingua Cosa serve per decretare il fallimento della Juve di Giuntoli Un progetto fatto di spese folli un gruppo senza leader

Oppini senza peli sulla lingua dopo la sconfitta della Juve contro il Parma: tutte le dichiarazioni del giornalistaIl giornalista Oppini ha analizzato sui propri profili social la sconfitta della Juve contro il Parma soffermandosi sulle scelte di Giuntoli.PAROLE – «Cosa serve per decretare il fallimento della Juventus di Giuntoli? Lasciando un attimo da parte l'errore Motta e il sostituto Tudor, questa è una squadra fatta male, un progetto fatto di spese folli e talenti regalati, un gruppo senza leader che fatica a fare punti con TUTTI».

