Omicidio Manuela Petrangeli in aula l’orrore annunciato Gliela devo far pagare

Gliela devo fare pagare». È solo una delle frasi agghiaccianti pronunciate da Gianluca Molinaro, l’uomo a processo per l’Omicidio di Manuela Petrangeli, la fisioterapista 51enne uccisa a colpi di fucile lo scorso 4 luglio a Roma. Oggi, mercoledì 23 aprile, in aula si è aperta una nuova udienza dal contenuto devastante: i messaggi vocali inviati dall’imputato nei mesi precedenti al delitto sono stati fatti ascoltare pubblicamente, dando voce a un crescendo di rabbia, minacce e ossessione.Il processo in corso davanti alla Corte d’Assise racconta una storia di controllo, vendetta e rancore, culminata in un femminicidio premeditato, come contestato dalla Procura di Roma. Molinaro, ex compagno della vittima e padre del loro figlio, è accusato di Omicidio volontario aggravato, stalking, detenzione abusiva di armi e ricettazione. Thesocialpost.it - Omicidio Manuela Petrangeli, in aula l’orrore annunciato: “Gliela devo far pagare” Leggi su Thesocialpost.it «Maledetta,fare». È solo una delle frasi agghiaccianti pronunciate da Gianluca Molinaro, l’uomo a processo per l’di, la fisioterapista 51enne uccisa a colpi di fucile lo scorso 4 luglio a Roma. Oggi, mercoledì 23 aprile, insi è aperta una nuova udienza dal contenuto devastante: i messaggi vocali inviati dall’imputato nei mesi precedenti al delitto sono stati fatti ascoltare pubblicamente, dando voce a un crescendo di rabbia, minacce e ossessione.Il processo in corso davanti alla Corte d’Assise racconta una storia di controllo, vendetta e rancore, culminata in un femminicidio premeditato, come contestato dalla Procura di Roma. Molinaro, ex compagno della vittima e padre del loro figlio, è accusato divolontario aggravato, stalking, detenzione abusiva di armi e ricettazione.

