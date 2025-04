Omicidio Ilaria Sula ritrovato il telefono a casa del ex

Tg24.sky.it - Omicidio Ilaria Sula, ritrovato il telefono a casa dell'ex

È statoil cellulare di, la ragazza di 22 anni uccisa il 26 marzo scorso dal suo ex, Mark Samson. Ilsi trovava nell'appartamento di via Homs, nel quartiere africano a Roma dove è avvenuto il delitto. Per individuare ilsono risultate determinanti le informazioni fornite dal ragazzo, assistito nella sua confessione dagli avvocati Fabrizio Gallo e Alessandro Pillitu. Gli uominia Squadra Mobile hanno recuperato e posto sotto sequestro ile i pm di piazzale Clodio, che contestano a Samson oltre l'anche l'occultamento di cadavere, hanno già disposto la copia forense per l'analisi del device.