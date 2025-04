Oltre centomila i fedeli per l’omaggio a Papa Francesco in coda per ore La bara a terra senza il catafalco

fedeli accorsi in piazza San Pietro per omaggiare Papa Francesco. In fila per ore e ore pur di ‘salutare’ il pontefice venuto dalla fine del mondo, le cui spoglie sono esposte da questa mattina fino a venerdì sera alle ore 20, quando si svolgerà il rito della chiusura della bara prima dei funerali che si svolgeranno sabato 26 aprile alle ore 10. E che porteranno a Roma i capi di stato del mondo, Oltre 120 le delegazioni straniere accreditate.Lento pellegrinaggio di fedeli per l’ultimo omaggio a Papa FrancescoAlle 14 l’attesa per raggiungere la bara aperta di Papa Francesco, che non ha voluto il catafalco tradizionale, posta a terra su una semplice pedana, è di otto ore. Vista l’affluenza record la Santa Sede rende noto di non escludere l’eventualità di prolungare l’apertura della Basilica vaticana Oltre l’orario stabilito della mezzanotte. Secoloditalia.it - Oltre centomila i fedeli per l’omaggio a Papa Francesco: in coda per ore. La bara a terra senza il catafalco Leggi su Secoloditalia.it È un lento e commosso pellegrinaggio quello dei migliaia diaccorsi in piazza San Pietro per omaggiare. In fila per ore e ore pur di ‘salutare’ il pontefice venuto dalla fine del mondo, le cui spoglie sono esposte da questa mattina fino a venerdì sera alle ore 20, quando si svolgerà il rito della chiusura dellaprima dei funerali che si svolgeranno sabato 26 aprile alle ore 10. E che porteranno a Roma i capi di stato del mondo,120 le delegazioni straniere accreditate.Lento pellegrinaggio diper l’ultimo omaggio aAlle 14 l’attesa per raggiungere laaperta di, che non ha voluto iltradizionale, posta asu una semplice pedana, è di otto ore. Vista l’affluenza record la Santa Sede rende noto di non escludere l’eventualità di prolungare l’apertura della Basilica vaticanal’orario stabilito della mezzanotte.

Potrebbe interessarti anche:

Funerali Papa Francesco, attesi oltre 200mila fedeli: in aumento prezzi per viaggi e pernottamenti

Oltre 200mila fedeli e pellegrini attesi per i funerali di Papa Francesco a Roma. Nel frattempo si registra l'aumento dei prezzi sia nei biglietti aerei che per pernottare nella capitale.Continua a ...

Oltre 200mila fedeli e pellegrini attesi per i funerali di Papa Francesco a Roma. Nel frattempo si registra l'aumento dei prezzi sia nei biglietti aerei che per pernottare nella capitale.Continua a ... Violenti scontri in Siria tra truppe di sicurezza e fedeli di Al-Assad: oltre 200 morti e decine di feriti

La Siria è stata teatro di una nuova ondata di violenze e scontri che hanno provocato la morte di almeno 237 persone, tra cui 142 civili, e il ferimento di decine di altre. Gli scontri sono esplosi ...

La Siria è stata teatro di una nuova ondata di violenze e scontri che hanno provocato la morte di almeno 237 persone, tra cui 142 civili, e il ferimento di decine di altre. Gli scontri sono esplosi ... Myanmar: organizzazione islamica, oltre 700 fedeli morti in sisma

Mandalay (Myanmar), 31 mar. (LaPresse/AP) – Oltre 700 fedeli musulmani sono rimasti uccisi nel terremoto che venerdì scorso ha colpito il Myanmar. Lo afferma lo Spring revolution Myanmar muslim ...

Approfondimenti da altre fonti: Oltre centomila i fedeli per l'omaggio a Papa Francesco: in coda per ore. La bara a terra senza il catafalco; Addio a Papa Francesco: oltre centomila fedeli in fila in piazza San Pietro; La salma di Papa Francesco è in San Pietro Centomila persone in coda; La salma di Papa Francesco nella basilica di San Pietro. L'omaggio di Meloni. In 100mila in fila per l'ultimo saluto. La bara a terra, non sul catafalco; In migliaia per l'ultimo omaggio a Papa Francesco.

Le notizie più recenti da fonti esterne: Centomila in Piazza per papa Francesco.