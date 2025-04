Oblivion Remastered le vendite solo su Steam sono stellari ha battuto un bel record

Oblivion Remastered ha già raggiunto traguardi impressionanti. La riedizione del celebre RPG del 2006 ha superato i 180.000 giocatori simultanei su Steam, piazzandosi nella top 10 dei giochi più giocati sulla piattaforma, accanto a colossi come Baldur's Gate 3. Un risultato sorprendente per un titolo che, nonostante i suoi quasi vent'anni, continua ad affascinare vecchi e nuovi utenti. Il gioco è stato rilasciato senza preavviso dopo una diretta ufficiale, un'operazione nota come "shadow drop", che si è rivelata estremamente efficace. L'hype era alimentato già da diversi leak emersi nei giorni precedenti, ma nessuno si aspettava un lancio immediato. Nel giro di tre ore, Oblivion Remastered è schizzato in vetta alle classifiche di Steam, superando persino il record di Skyrim Special Edition, fermo a 69.

