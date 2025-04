Zonawrestling.net - NXT 22.04.2025 Las Vegas

Ciao Bro di ZW, la Stand&Deliver’s season è culminata questo sabato ma ci troviamo ancora a Las, la città dell’azzardo. Precisamente siamo nel Bleaulive Theater Go!!!Tag team championships match: Liv Morgan & Raquel Rodriguez(c) vs Gigi Dolin & Tatum Paxley (3 / 5)Le campionesse dominano senza problemi, specialmente grazie alla forza fisica di Raquel e alle scorrettezze di Liv. Invece Gigi Dolin seppur si impegni non riesce ad essere al 100%, infatti quasi sbaglia un Flying Crossbody ma fortuna la Rodriguez riesce ugualmente ad afferrarla in maniera ottimale per poi schiantarla sul tappeto 1..2..nope. Fa più bella figura la Paxley con un Standing Moonsault dall’apron. Simpatica Liv che esegue i Tre Amigos su Tatum mentre Booker T esulta con Shaky Shaky Quack Quack.