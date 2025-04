Nuovo braccio di ferro tra governo e Regioni sulla sanità dopo la lite sulle liste d’attesa

Regioni e governo sulla sanità. dopo lo scontro sulle liste d’attesa, si riapre – o meglio non si chiude – quello sul piano antipandemico dell’Italia. L’ultima . Nuovo braccio di ferro tra governo e Regioni sulla sanità: dopo la lite sulle liste d’attesa il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Nuovo braccio di ferro tra governo e Regioni sulla sanità: dopo la lite sulle liste d’attesa Leggi su Cms.ilmanifesto.it Non c’è pace tralo scontro, si riapre – o meglio non si chiude – quello sul piano antipandemico dell’Italia. L’ultima .ditralail manifesto.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne: Braccio di ferro fra governo e ArcelorMittal sulla questione esuberi; Extraprofitti, è di nuovo braccio di ferro tra governo e operatori dell’energia; Dal governo stop a De Luca (e a Zaia). Braccio di ferro FdI-Lega; Vertenza Beko, braccio di ferro tra azienda e sindacati al Mimit di Roma; Anche la terza nave di migranti portati in Albania è tornata in Italia, verso un nuovo decreto per aggirare i giudici sgraditi.

Ne parlano su altre fonti: No al trasferimento dei migranti: nuovo braccio di ferro tra Trump e giudici; Extraprofitti, è di nuovo braccio di ferro tra governo e operatori dell’energia; Verso un nuovo braccio di ferro con Trump: "L'Ue compri armi Usa"; La Corte Suprema Usa frena Trump: stop all'espulsione dei migranti venezuelani dal Texas; Riforma Autonomia, braccio di ferro nel Consiglio altoatesino.