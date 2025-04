Nuova illuminazione a led per il Comune del Alta

illuminazione pubblica in via Montegrappa e sulla Strada Regionale 307 via Del Santo e di installazione di nuovi punti luce in via Boscalto Est e Ovest. Obiettivo, migliorare la visibilità e quindi la sicurezza stradale, ma anche diminuire i. Padovaoggi.it - Nuova illuminazione a led per il Comune dell'Alta Leggi su Padovaoggi.it Al via interventi di sostituzione degli impianti dipubblica in via Montegrappa e sulla Strada Regionale 307 via Del Santo e di installazione di nuovi punti luce in via Boscalto Est e Ovest. Obiettivo, migliorare la visibilità e quindi la sicurezza stradale, ma anche diminuire i.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti: Nuova illuminazione a led per il Comune dell'Alta; Installati i corpi illuminanti a Led: palazzo dei Giganti ha una nuova illuminazione; Il Comune di Agrigento cambia look, installata nuova illuminazione; Luce nuova per Treviso: «Iniziata l'installazione di 13mila lampioni a led»; Illuminazione a led, consegna anticipata ad AMG Energia di 509 punti luce tra Sferracavallo e Tommaso Natale.

Altre fonti ne stanno dando notizia: Installati i corpi illuminanti a Led: palazzo dei Giganti ha una nuova illuminazione; Agrigento Capitale della Cultura Italiana 2025: nuova illuminazione per il prospetto del Palazzo di Città; Senorbì, in arrivo la nuova illuminazione pubblica; Sicurezza e risparmio energetico, in arrivo la nuova illuminazione; Il Comune di Agrigento cambia look, installata nuova illuminazione.