Nube di fumo in strada divampano fiamme su auto paura in viale della Repubblica

fiamme che divampano a bordo di un’auto e il panico tra le vetture di passaggio: momenti di tensione e paura a Lecce, nel tardo pomeriggio, quando in circostanze ancora da chiarire, una Smart è andata a fuoco su viale della Repubblica.Sono stati gli automobilisti in transito a. Lecceprima.it - Nube di fumo in strada, divampano fiamme su auto: paura in viale della Repubblica Leggi su Lecceprima.it LECCE – Lechea bordo di un’e il panico tra le vetture di passaggio: momenti di tensione ea Lecce, nel tardo pomeriggio, quando in circostanze ancora da chiarire, una Smart è andata a fuoco su.Sono stati glimobilisti in transito a.

