NOW si rinnova il servizio streaming introduce nuove funzionalità avanzate e un’experience più evoluta

Sempre più italiani sono ormai abituati ad utilizzare le più popolari piattaforme streaming che si differenziano certamente per i contenuti – dalle grandi serie al cinema, passando per il calcio e lo sport – ma anche per l'esperienza di visione offerta ai loro abbonati. In questa direzione va la novità in arrivo oggi su NOW, il servizio streaming con la più ampia offerta del mercato, che oggi si rinnova e migliora la sua user experience, introducendo nuove funzionalità avanzate e una sempre maggiore personalizzazione per un intrattenimento davvero su misura. La nuova app di NOW, disponibile progressivamente su tutte le piattaforme a partire da oggi, renderà la fruizione più intuitiva e performante e sarà ancora più semplice e veloce accedere ai propri contenuti preferiti.Tante le novità previste per gli abbonati NOW.

