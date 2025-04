Novara ricerche in corso a Sant’Agabio per una persona caduta nel canale

caduta nel canale Quintino Sella di una persona nella serata di ieri, martedì 22 aprile.È successo Sant'Agabio, in via Molino Canelli, tra corso Milano e la strada che porta al cavalcavia 25 aprile. Due amici hanno visto la. Novaratoday.it - Novara, ricerche in corso a Sant’Agabio per una persona caduta nel canale Leggi su Novaratoday.it Non si conosce ancora esattamente la dinamica che ha portato allanelQuintino Sella di unanella serata di ieri, martedì 22 aprile.È successo Sant'Agabio, in via Molino Canelli, traMilano e la strada che porta al cavalcavia 25 aprile. Due amici hanno visto la.

Potrebbe interessarti anche:

Novara, ventenne cade nel canale e scompare nell’acqua: in corso le ricerche dei Vigili del Fuoco

L'incidente è avvenuto nel tratto del canale che attraversa il quartiere di Sant'Agabio, a Novara. A condurre le ricerche sono i Vigili del Fuoco con l'ausilio di colleghi sommozzatori giunti da Milano e Torino e anche di elicotteri.

L'incidente è avvenuto nel tratto del canale che attraversa il quartiere di Sant'Agabio, a Novara. A condurre le ricerche sono i Vigili del Fuoco con l'ausilio di colleghi sommozzatori giunti da Milano e Torino e anche di elicotteri. Novara, ricerche in corso a Sant’Agabio per una persona caduta nel canale

Non si conosce ancora esattamente la dinamica che ha portato alla caduta nel canale Quintino Sella di una persona nella serata di ieri, martedì 22 aprile.

Non si conosce ancora esattamente la dinamica che ha portato alla caduta nel canale Quintino Sella di una persona nella serata di ieri, martedì 22 aprile. Novara, ancora in corso le ricerche della 15enne scomparsa

Sono ancora in corso le ricerche di Carmen Della Gatta, la ragazza di 15 anni scomparsa il 5 febbraio da Dormelletto, in provincia di Novara.

Se ne parla anche su altri siti

Altre fonti ne stanno dando notizia: Novara, ricerche in corso a Sant’Agabio per una persona caduta nel canale; Novara, ventenne cade nel canale e scompare nell'acqua: in corso le ricerche dei Vigili del Fuoco; Scivola nel canale, gli amici si tuffano per salvarlo: 20enne scompare nell'acqua; Ragazzo di vent'anni scompare in un canale: ricerche in corso da ieri sera. «Gli amici si sono gettati in acqu; Scomparsa una 19enne a Novara: ricerche in corso per Alessia Zuso.

Segnala msn.com: Ventenne scompare in un canale a Novara. Ricerche in corso - Due amici si sono gettati in acqua per cercare di recuperarlo e non sono riusciti. Arrivati i vigili del fuoco, sono entrati in azione i sommozzatori, che nella notte hanno dovuto sospendere le ricerc ...

gaeta.it scrive: Giovane disperso nel canale quintino sella a novara, ricerche in corso con sommozzatori e elicotteri - un giovane di vent’anni risulta disperso nel canale quintino sella a novara, mentre vigili del fuoco, sommozzatori ed elicotteri coordinano le ricerche dopo il salvataggio di due amici che avevano ten ...

Come scrive msn.com: Ragazzo di vent'anni scompare in un canale: ricerche in corso da ieri sera. «Gli amici si sono gettati in acqua per salvarlo» - Un ragazzo di vent'anni è scomparso ieri sera, martedì 22 aprile, nel Canale Quintino Sella a Novara. Due amici si sono gettati in acqua, per cercare di recuperarlo e non ...