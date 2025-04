Novara concerto in Basilica con il Fai

Novara e la Fabbrica Lapidea di San Gaudenzio hanno organizzato domenica 27 aprile l'esclusivo concerto "Faurè in Basilica", che si terrà alle ore 21 presso la Basilica di San Gaudenzio. L'evento vede anche la partecipazione del soprano Annarita Taliento, del tenore.

