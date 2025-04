Next Gen Summer School la presentazione della quarta edizione

Domani, giovedì 24 aprile, alle ore 10:00, presso la sede della Fondazione Saccone (via Ungaretti, Montecorvino Pugliano), sarà presentata la quarta edizione della Next Gen Summer School, l'iniziativa volta a valorizzare il capitale umano attraverso borse di studio destinate ai giovani del.

Il percorso formativo, completamente gratuito, è riservato a 15 laureati e laureandi under 35 con un background in discipline economiche, ingegneristiche, informatiche o scientifiche.

Secondo zon.it: Montecorvino Pugliano, al via la IV edizione della Next Gen Summer School promossa dalla Fondazione Saccone - Sarà presentata ufficialmente domani, giovedì 24 aprile alle ore 10:00, presso la sede della Fondazione Saccone in via Ungaretti a Montecorvino Pugliano, ...

