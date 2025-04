Thesocialpost.it - Nathaly Caldonazzo, la foto davanti alla salma di Papa Francesco scatena la bufera

In queste ore di profondo raccoglimento, con migliaia di fedeli in fila a San Pietro per salutare per l’ultima volta, non è passata inosservata la presenza di. La showgirl, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha voluto partecipare al cordoglio collettivo, documentando il suo momento di preghiera attraverso alcune storie Instagram e un post che ha rapidamente attirato l’attenzione. Nello scatto pubblicato dshowgirl si intravede la bara del Pontefice, accompagnata da una dedica semplice: “Un saluto da vicino. Ciao PapàR.i.p”, insieme all’hashtag #beatigliultimiperchésarannoiprimi. La pubblicazione dello scatto ha peròto reazioni contrastanti. Se da un lato alcuni fan hanno interpretato il gesto come una manifestazione sincera di fede e affetto verso il, dall’altro molti utenti hanno condannato l’atto come una strumentalizzazione del lutto.