Napoli senza Neres contro il Torino tocca a Raspadori le scelte di Conte

Napoli, con Neres indisponibile Antonio Conte contro il Torino si gioca la carta Raspadori: idea di 4-4-2 con l’ex Sassuolo al fianco di Lukaku Il Napoli sembra aver sciolto gli ultimi dubbi in vista della sfida contro il Torino. Con Neres fuori dai giochi, secondo la Gazzetta dello Sport la scelta ricade su Giacomo Raspadori, . Calcionews24.com - Napoli, senza Neres contro il Torino tocca a Raspadori: le scelte di Conte Leggi su Calcionews24.com , conindisponibile Antonioilsi gioca la carta: idea di 4-4-2 con l’ex Sassuolo al fianco di Lukaku Ilsembra aver sciolto gli ultimi dubbi in vista della sfidail. Confuori dai giochi, secondo la Gazzetta dello Sport la scelta ricade su Giacomo, .

