Mutui guida alla rata mensile più leggera

Mutui.it, questa manovra si tradurrà in un alleggerimento della rata mensile di un mutuo a tasso variabile standard: da 640 a 623 euro, con un risparmio di 17 euro al mese per una simulazione su 126.000 euro in 25 anni (LTV 70%, Euribor 3M + 1,25%). Laverita.info - Mutui, guida alla rata mensile più leggera Leggi su Laverita.info In un contesto di crescente incertezza sui mercati internazionali, la Banca centrale europea ha deciso di ridurre i tassi di interesse di 25 punti base, portando il costo del denaro al 3,64%. Secondo le stime di Facile.it e.it, questa manovra si tradurrà in un alleggerimento delladi un mutuo a tasso variabile standard: da 640 a 623 euro, con un risparmio di 17 euro al mese per una simulazione su 126.000 euro in 25 anni (LTV 70%, Euribor 3M + 1,25%).

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti: Mutui, guida alla rata mensile più leggera; Aggiornamento tassi Eurirs - Mercoledì 23 gennaio 2025; Mutui in FVG, Trieste guida la classifica. Ecco gli importi medi del 2024; Mutuo fisso o variabile. Principali caratteristiche e differenze., la Guida: cosa c'è da sapere; L'affitto costa il 75% in più rispetto alla rata del mutuo, ma per acquistare servono oltre 42.000 euro di risparmi.

Ne parlano su altre fonti: Rinegoziare il mutuo: tutto quello che si può cambiare; Mutui: rate più leggere con il nuovo taglio Bce? Ecco i vantaggi per le famiglie; Come cambiano le rate dei mutui con il nuovo taglio dei tassi d'interesse della Bce; La BCE taglia i tassi di 25 punti base: le ricadute su mutui e prestiti; Mutui più leggeri, finalmente buone notizie. Calano le rate, risparmi fino a 200 euro al mese.