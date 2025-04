Musk lascia il Doge Finito ecco perché

Doge è quasi Finito. Continuerò a lavorare con il team per il resto del mandato di Trump per assicurarmi che sprechi e frodi non si verifichino più, ma a partire da maggio dedicherò molto più tempo a Tesla": Elon Musk lo ha detto durante una teleconferenza, confermando di fatto la fine della sua collaborazione col Dipartimento per l’efficienza Usa (l'ufficio che ha il compito di tagliare la spesa federale) che era stato chiamato a guidare. Dietro questa scelta ci sarebbe la performance non positiva della sua azienda di auto elettriche. Gli utili, infatti, sono calati: il primo trimestre dell'anno ha registrato un -71% per via del crollo delle vendite, dovuto probabilmente alla mancanza di novità. A questo, inoltre, bisogna aggiungere il boicottaggio di Tesla in molti Paesi europei dopo la discesa in campo del patron di SpaceX accanto al presidente americano Donald Trump. Liberoquotidiano.it - Musk, lascia il Doge: "Finito", ecco perché Leggi su Liberoquotidiano.it "Il mio lavoro alè quasi. Continuerò a lavorare con il team per il resto del mandato di Trump per assicurarmi che sprechi e frodi non si verifichino più, ma a partire da maggio dedicherò molto più tempo a Tesla": Elonlo ha detto durante una teleconferenza, confermando di fatto la fine della sua collaborazione col Dipartimento per l’efficienza Usa (l'ufficio che ha il compito di tagliare la spesa federale) che era stato chiamato a guidare. Dietro questa scelta ci sarebbe la performance non positiva della sua azienda di auto elettriche. Gli utili, infatti, sono calati: il primo trimestre dell'anno ha registrato un -71% per via del crollo delle vendite, dovuto probabilmente alla mancanza di novità. A questo, inoltre, bisogna aggiungere il boicottaggio di Tesla in molti Paesi europei dopo la discesa in campo del patron di SpaceX accanto al presidente americano Donald Trump.

