Multe ad Apple e Meta Sanzioni per 700 milioni di euro per violazione del DMA

La Commissione europea ha sanzionato Apple per 500 milioni di euro e Meta per 200 milioni. In entrambi i casi avrebbero limitato la scelta degli utenti sulle rispettive piattaforme.

