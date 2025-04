Oasport.it - MotoGP, statistiche GP Spagna. Bagnaia sogna un filotto senza precedenti!

Leggi su Oasport.it

Il quinto atto del Motomondiale 2025 si terrà nel weekend del 25-27 aprile, giorno in cui si disputerà la cinquantottesima edizione iridata del Gran Premio di. L’appuntamento ha più volte cambiato sede nell’arco della sua prima fase di vita, trovando poi collocazione stabile dalla seconda metà degli anni ’80, grazie all’edificazione dell’autodromo di Jerez de la Frontera.L’impianto andaluso ha ospitato ogni GP didal 1987 a oggi (eccezion fatta per quello del 1988). In questo 2025, l’autodromo intitolato alla memoria di Angel Nieto organizzerà la sua quarantesima corsa iridata, poiché alle 38 “canoniche” biaggiungere l’escamotage del GP di Portogallo 1988 e l’estemporaneo GP di Andalusia del 2020, imbastito come double header in piena pandemia.Dunque, ai fini di esporre “i”, è doveroso ragionare per contesto, riferendoci al circuito di Jerez de la Frontera, rimasto sostanzialmente invariato nel corso degli anni, e non al GP di, i cui connotati sono cambiati radicalmente con il passare delle epoche.