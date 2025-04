Motogp Marquez Sono nella situazione ideale dal 2019 non ero così a mio agio

Marquez è tornato, forse quello precedente all’infortunio del 2020. Il numero 93 era dominante sulla sua Honda, tanto che in quel famoso gp a Jerez stava andando a vincere la gara nonostante una uscita sulla sabbia in avvio, poi, forse per la troppa foga di rimontare, la caduta con annesso grave infortunio al braccio. Cinque anni dopo e quattro operazioni, Marc Marquez è di nuovo leader del mondiale e ha iniziato la stagione 2025 con sette vittorie su otto, mancando solo la gara domenicale di Austin a causa di una sciocca caduta quando era in testa. Sarebbero state otto su otto. Il nono titolo è il suo obiettivo, eguaglierebbe Valentino Rossi, e la Gp25 di oggi la sente in mano come sentiva quella Honda, costruita sulle sue caratteristiche. La classifica lo vede in testa con 17 punti su Alex Marquez e 26 su Pecco Bagnaia, distacchi ancora abbordabili e recuperabili, ma la sensazione di superiorità fornita da Marquez è ben più evidente dei punti di margine. Sport.quotidiano.net - Motogp, Marquez: “Sono nella situazione ideale, dal 2019 non ero così a mio agio” Leggi su Sport.quotidiano.net Bologna, 23 aprile 2025 – Marcè tornato, forse quello precedente all’infortunio del 2020. Il numero 93 era dominante sulla sua Honda, tanto che in quel famoso gp a Jerez stava andando a vincere la gara nonostante una uscita sulla sabbia in avvio, poi, forse per la troppa foga di rimontare, la caduta con annesso grave infortunio al braccio. Cinque anni dopo e quattro operazioni, Marcè di nuovo leader del mondiale e ha iniziato la stne 2025 con sette vittorie su otto, mancando solo la gara domenicale di Austin a causa di una sciocca caduta quando era in testa. Sarebbero state otto su otto. Il nono titolo è il suo obiettivo, eguaglierebbe Valentino Rossi, e la Gp25 di oggi la sente in mano come sentiva quella Honda, costruita sulle sue caratteristiche. La classifica lo vede in testa con 17 punti su Alexe 26 su Pecco Bagnaia, distacchi ancora abbordabili e recuperabili, ma la sensazione di superiorità fornita daè ben più evidente dei punti di margine.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti: Motogp, Marquez: “Sono nella situazione ideale, dal 2019 non ero così a mio agio”; MotoGP, Marc Marquez: “È stato un campanello d’allarme”; Marc Marquez e il confronto con il passato: “Non sono più forte del Marc 2019. Oggi sono diverso”; MotoGP 2025. Marc Marquez alla vigilia di Jerez: Mi mancano le battaglie corpo a corpo, ma dal 2027 dovrebbero tornare; Bagnaia: È colpa dei miei errori se la Ducati ha preso Marquez.

Cosa riportano altre fonti: MotoGP 2025. Marc Marquez alla vigilia di Jerez: "Mi mancano le battaglie corpo a corpo, ma dal 2027 dovrebbero tornare"; Motogp, Marquez: “Sono nella situazione ideale, dal 2019 non ero così a mio agio”; MotoGP | Marquez: "Non sono migliore del Marc pre-infortunio, ma diverso"; MotoGP, Marquez in pace con sé stesso: "Non mi sento obbligato a vincere". Martin dimesso ma non può lasciare il Qatar; Marc Marquez e il confronto con il passato: “Non sono più forte del Marc 2019. Oggi sono diverso”.