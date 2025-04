Morte Papa Francesco un registro di condoglianze a disposizione dei cittadini

Morte di Papa Francesco la presidenza del Consiglio dei ministri ha disposto che tutte in le prefetture d'Italia venga aperto un "registro di condoglianze". Anche la prefettura di Latina si adegua alle disposizioni e mette a disposizione un registro dedicato proprio ai cittadini che. Frosinonetoday.it - Morte Papa Francesco, un registro di condoglianze a disposizione dei cittadini Leggi su Frosinonetoday.it Per ladila presidenza del Consiglio dei ministri ha disposto che tutte in le prefetture d'Italia venga aperto un "di". Anche la prefettura di Latina si adegua alle disposizioni e mette aundedicato proprio aiche.

