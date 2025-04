Morte papa Francesco corse fino alle 1 30 sulla linea A della metropolitana

della metro A, con ultime corse da Anagnina e da Battistini alle 1.30. Anche in queste ore, infatti, sta continuando l'afflusso di fedeli a San Pietro per rendere omaggio alla salma di papa Francesco. Con decine. Romatoday.it - Morte papa Francesco, corse fino alle 1.30 sulla linea A della metropolitana Leggi su Romatoday.it Atac ha annunciato che nella notte tra il 23 e il 24 aprile sarà prolungata l'orariometro A, con ultimeda Anagnina e da Battistini1.30. Anche in queste ore, infatti, sta continuando l'afflusso di fedeli a San Pietro per rendere omaggio alla salma di. Con decine.

