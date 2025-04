Morte Papa Francesco all’ingresso della Prefettura un registro di condoglianze

della proclamazione del lutto nazionale di cinque giorni deliberato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la scomparsa del Sommo Pontefice Francesco è stata disposta l'apertura di un registro di condoglianze all'ingresso della Prefettura per i cittadini che desiderino manifestare in forma diretta il proprio cordoglio.Il registro sarà a disposizione della cittadinanza dalla data odierna fino alla celebrazione delle esequie, sabato 26 aprile 2025.

