Morte di Papa Francesco in prefettura aperto il registro delle condoglianze

Papa Francesco, su disposizione della Presidenza del Consiglio è stato aperto il registro delle condoglianze nelle diverse sedi delle prefetture. Il governo ha inoltre proclamato cinque giorni di lutto nazionale per la Morte del Pontefice. Il registro si troverà. Pordenonetoday.it - Morte di Papa Francesco, in prefettura aperto il registro delle condoglianze Leggi su Pordenonetoday.it A seguito della scomparsa di, su disposizione della Presidenza del Consiglio è statoilnelle diverse sediprefetture. Il governo ha inoltre proclamato cinque giorni di lutto nazionale per ladel Pontefice. Ilsi troverà.

