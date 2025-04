Morta Angelica Gargano la 21enne rimasta coinvolta in un incidente a Pasqua

rimasta coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto la domenica di Pasqua. Dopo tre giorni di lotta tra la vita e la morte, il suo cuore ha cessato di battere, lasciando sgomenta un'intera comunità. Il dramma si è consumato dopo che la giovane, alla guida della sua Mini Cooper, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un muro posto a bordo strada. Le cause dell'incidente sono tuttora in fase di accertamento.L'impatto, avvenuto nella mattinata del 20 aprile, è stato particolarmente violento. Le condizioni della ragazza sono apparse critiche sin dai primi momenti: subito soccorsa, è stata trasportata con urgenza al vicino campo sportivo, dove è atterrata un'eliambulanza. Da lì, è stata trasferita prima a un ospedale della Basilicata e poi in un'altra struttura sanitaria nella provincia di Salerno, specializzata in traumi gravi.

