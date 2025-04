Unlimitednews.it - Montenegro, dal Parlamento arriva il via libera agli accordi con gli Emirati Arabi Uniti

PODGORICA () (ITALPRESS) – La scorsa notte, ildelha approvato con procedura d’urgenza le leggi per la ratifica duecon gli.Si tratta dell’accordo di cooperazione economica e dell’accordo di cooperazione nel settore del turismo e dello sviluppo immobiliare recentemente firmati dal primo ministro Milojko Spajic con gli EAU, che hanno suscitato numerose polemiche. I cittadini hanno organizzato una protesta davanti al. Cinquanta deputati hanno votato a favore del primo accordo, mentre dieci si sono espressi contro. Per il secondo accordo, 46 deputati hanno votato a favore, dieci contro e quattro si sono astenuti, riporta RTCG. I deputati del Partito Democratico dei Socialisti hanno abbandonato l’aula prima del voto.Glisono stati sostenuti dalla maggioranza parlamentare, mentre si sono opposti i rappresentanti dell’opposizione, il settore non governativo, nonché il presidente Jakov Milatovic.