Montalto di Castro sta puntando tutto sulla cultura dello sballo

Montalto di Castro, Sergio Caci, dopo che nella serata di Pasquetta una lite tra due gruppetti di giovani ha richiesto l'intervento dei carabinieri e del personale sanitario alla marina."Montalto viva - commenta Caci -.

