Mondo Duplantis il recordman del salto con asta Non cerco la perfezione ma cerco di essere la migliore versione di me stesso come atleta

Lo svedese è stato premiato come sportivo dell'anno ai Laureus Sports Awards di Madrid, è pronto per il matrimonio e per nuovi primati

VIDEO Armand Duplantis sconfinato: nuovo record del mondo, 6.27 di pura bellezza

Armand Duplantis ha firmato il nuovo record del mondo di salto con l’asta volando a 6.27 metri a Clermont-Ferrand (Francia), dove è andata in scena una tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto).

Armand Duplantis continua a strabiliare e a Clermont-Ferrand (Francia), dove è andata in scena una tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto), ha firmato il nuovo record del mondo di salto con l’asta.

