Misterbianco oltre un milione di euro per acquisto di tre nuovi autobus ecologici

L'amministrazione comunale di Misterbianco ha ottenuto dalla città metropolitana di Catania oltre un milione di euro da destinare all'acquisto di tre nuovi autobus ecologici che andranno a implementare la rete del trasporto pubblico locale.

