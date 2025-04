Milly Carlucci imitata al Gialappa Show come ha reagito la conduttrice alla parodia di Greta Scarano

GialappaShow, Greta Scarano ha imitato la conduttrice Milly Carlucci. Intervistata dal settimanale Chi, la diretta interessata ha commentato la sua esibizione. Ecco cosa ha detto. Leggi su Fanpage.it In una delle ultime puntata delha imitato la. Intervistata dal settimanale Chi, la diretta interessata ha commentato la sua esibizione. Ecco cosa ha detto.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti: Milly Carlucci imitata al Gialappa Show, come ha reagito la conduttrice alla parodia di Greta Scarano; Milly Carlucci, la reazione all'imitazione della Gialappa. Le parole inaspettate; Chi è Giulia Vecchio l’attrice comica che imita la giornalista Monica Setta: il fidanzato Carlo Amleto e il rischio denuncia per la Gialappa’s; Il ritorno in tv di Federica Pellegrini, la Divina sfida Rai e Milly Carlucci in un ruolo da simpatica grazie a GialappaShow; GialappaShow seconda puntata: Federica Pellegrini conduce con il Mago Forest.

Cosa riportano altre fonti: Milly Carlucci imitata al Gialappa Show, come ha reagito la conduttrice alla parodia di Greta Scarano; Milly Carlucci reagisce alla sua imitazione al GialappaShow: ecco come l’ha presa; Milly Carlucci commenta l’imitazione di Giulia Vecchio a GialappaShow: tra risate e preoccupazioni; Milly Carlucci, la reazione all'imitazione della Gialappa. Le parole inaspettate; Gialappa Show 2025: Milly Carlucci intervista Greta Scarano.