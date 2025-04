Unlimitednews.it - Milena Vukotic compie 90 anni, una vita all’insegna dell’arte

ROMA (ITALPRESS) – Difficile immaginare per, 90passati quasi interamente(prima la danza, poi il cinema e la televisione), un modo migliore per festeggiare un compleanno così importante della presenza nel film di Ferzan Ozpetek “Diamanti”.L’attrice interpreta la zia delle proprietarie della sartoria in cui si svolge il film (hanno il volto di Luisa Ranieri e Jasmine Trinca) ed è solo l’ultimo di una lunghissima serie di ruoli che le sono stati affidati nel corso della sua lunga e fortunata carriera. Dicevamo del primo amore, la danza., che è figlia d’arte (papà commediografo jugoslavo e mamma pianista italiana) e ha studiato pianoforte, recitazione e musica fin da bambina, inizia la sua carriera sulle punte, prima del corpo di ballo dell’Opera di Parigi e poi nelle compagnie del Grand Ballet du Marquis de Cuevas e del coreografo Roland Petit.