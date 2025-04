Milano pericolo tronchi per strada

tronchi degli alberi per le strade e i parchi di Milano. Sono quelli delle piante cadute per maltempo e giacciono da mesi a terra. Rappresentando un pericolo. Il fine era quello di recuperare quella legna, ma i residenti parlano di "degrado".

