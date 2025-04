Milan qualificato alla Supercoppa Italiana 2025 26

Milan si prende con forza, determinazione e grinta la finale di Coppa Italia, sconfiggendo per 3-0 l`Inter a San Siro. Un risultato che,. Leggi su Calciomercato.com Ilsi prende con forza, determinazione e grinta la finale di Coppa Italia, sconfiggendo per 3-0 l`Inter a San Siro. Un risultato che,.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti

Ne parlano su altre fonti: Milan qualificato alla Supercoppa Italiana 2025/26; Supercoppa italiana 2026: chi gioca la prossima edizione del torneo; Supercoppa Italiana, perché partecipano Juventus, Inter, Milan e Atalanta? Il regolamento; Quanto ha guadagnato il Milan? La Supercoppa italiana aveva il montepremi più alto d'Europa; Supercoppa, Inter-Milan 2-3. I rossoneri vincono in rimonta - Il Milan alza la Supercoppa al cielo (Video).

Scrive msn.com: Pagina 1 | Dove vedere il derby Inter-Milan di Coppa Italia? Mediaset o Sky, orario - Scopri tutto sulla semifinale di ritorno del torneo tricolore: info e canali per seguirla in tempo reale. Le possibili scelte di Inzaghi e Conceiçao ...

Come scrive ilfattoquotidiano.it: Coppa Italia, il derby tra Inter e Milan vale la finale (e un pezzo di stagione). Formazioni e dove vederla in tv - Inter-Milan, gara valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, si disputerà mercoledì 23 aprile alle ore 21 a San Siro e verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Canale 5).

Riporta eurosport.it: Inter-Milan, la semifinale di Coppa Italia LIVE: probabili formazioni, aggiornamenti, ultime notizie - CALCIO, COPPA ITALIA - Segui in diretta l'avvicinamento a Inter-Milan, match valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. L'andata si chiuse sull'1 ...