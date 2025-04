Milan in finale di Coppa Italia Inter ko 3 0

MilanO - Il Milan torna grande nella serata più importante e supera l'Inter con un netto 3-0, qualificandosi per la finale di Coppa Italia. Sono una doppietta di Jovic e una rete di Reijnders a far vola Ilgiornaleditalia.it - Milan in finale di Coppa Italia, Inter ko 3-0 Leggi su Ilgiornaleditalia.it Dopo l'1-1 dell'andata i rossoneri dominano il derby di ritorno con Jovic (doppietta) e ReijndersO - Iltorna grande nella serata più importante e supera l'con un netto 3-0, qualificandosi per ladi. Sono una doppietta di Jovic e una rete di Reijnders a far vola

