Migliaia in coda per l’ultimo saluto a Papa Francesco Per noi un membro di famiglia – Il video

membro della nostra famiglia», questo il pensiero di numerosi pellegrini arrivati a Roma per l'ultimo saluto a Papa Francesco. Oggi, 23 aprile, la sua salma ha raggiunto la Basilica di San Pietro e in un afflusso costante, circa 200mila persone tra pellegrini, turisti e curiosi, si sono messi in fila per omaggiarlo. In coda si prega, si intonano canti e si aspetta pazientemente, anche fino a tre ore, per raggiungere il feretro, posizionato – per volontà del Pontefice – a terra, davanti all'altare della Confessione, senza nessun catafalco. L'afflusso di persone è talmente elevato che le visite in Basilica potrebbero essere prolungate oltre le 24. Intanto Piazza San Pietro si prepara a ospitare il funerale previsto per sabato.Foto copertina: ANSA / ALESSANDRO DI MEO I fedeli in coda nella Basilica di San Pietro per l'ultimo saluto a Papa Francesco, 23 aprile 2025

